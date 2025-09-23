PODCAST
Son dakika: Kadıköy'de iki metrobüs çarpıştı! Ekipler olay yerinde
Giriş Tarihi: 23 Eylül 2025 09:00
Son dakika haberleri... Kadıköy Acıbadem'de bir metrobüs durakta bekleyen bir metrobüse arkadan çarptı. Olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
