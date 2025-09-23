PODCAST CANLI YAYIN

Son dakika: Kadıköy'de iki metrobüs çarpıştı! Ekipler olay yerinde

Son dakika haberleri... Kadıköy Acıbadem'de bir metrobüs durakta bekleyen bir metrobüse arkadan çarptı. Olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Mersin’de otomobil kaldırıma ve ağaca çarptı: 2 yaralı
Elazığ'da TIR refüje çarpıp devrildi
Çocukların kız arkadaş kavgası cinayetle bitti
The National Interest: ANKA-3 dengeleri değiştirecek!
