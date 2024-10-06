SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan Discord üzerinden tehdit iddiasına ilişkin açıklama!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Discord üzerinden bir kız çocuğunun tehdit edildiğine dair çıkan haberlere yönelik açıklama yaptı. Yerlikaya, "Yapılan incelemede videonun kurgu olduğu belirlenmiştir. İzmir Emniyet Müdürlüğü ekiplerimiz, kız çocuğunun adresinde muhafaza altına almıştır" dedi. Ayrıca, "Tehdit ve şantaja maruz kaldığı" iddiasıyla gündeme gelen görüntülerin, "halkı yanıltıcı ve dezenformasyon" amacıyla internet üzerinden yayıldığını belirten Bakan Yerlikaya, bu görüntüleri paylaşan T.D. adlı 18 yaşındaki şahsın gözaltına alındığını açıkladı.