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SON DAKİKA I Sivas'ta 4,2 büyüklüğünde deprem büyük paniğe neden oldu

SON DAKİKA I Sivas'ta 4,2 büyüklüğünde deprem büyük paniğe neden oldu
07.03.2023 18:30

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Sivas'ın Gürün ilçesinde Richter ölçeğine göre 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, herhangi bir olumsuzluğa yol açmadı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın merkez üssünü Gürün ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 17.18'de oldu. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Gürün’ün yanı sıra çevre ilçelerde de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremle birlikte vatandaşlar evlerinden çıktı. Depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin merkez üssünü ilçeye bağlı Yuva köyü, büyüklüğünü ise 4.5 olarak açıkladı. Yuva köyü muhtarı Abidin Gürbüz, köyde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını, hafif sarsıntı hissettiklerin söyledi. Deprem çevre ilçelerde de hissedildi.

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