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SON DAKİKA I Barış Pınarı bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi!

SON DAKİKA I Barış Pınarı bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi!
17.05.2023 20:14

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Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Barış Pınarı bölgesinde tünel kazarak saldırı hazırlığı yapan 5 PKK/YPG’li terörist, etkisiz hâle getirildi" ifadelerine yer verildi.

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeleri kullanıldı:

"Şehitlerimizin kanını yerde bırakmıyor, 85 milyon vatandaşımızın huzuru ve güvenliği için teröristleri kendi kazdıklara çukurlara gömüyoruz!

Barış Pınarı bölgesinde tünel kazarak saldırı hazırlığı yapan 5 PKK/YPG'li terörist, Mehmetçik tarafından etkisiz hâle getirildi."

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