SON DAKİKA I Barış Pınarı bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi!

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Barış Pınarı bölgesinde tünel kazarak saldırı hazırlığı yapan 5 PKK/YPG’li terörist, etkisiz hâle getirildi" ifadelerine yer verildi.
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Barış Pınarı bölgesinde tünel kazarak saldırı hazırlığı yapan 5 PKK/YPG’li terörist, etkisiz hâle getirildi" ifadelerine yer verildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeleri kullanıldı:
"Şehitlerimizin kanını yerde bırakmıyor, 85 milyon vatandaşımızın huzuru ve güvenliği için teröristleri kendi kazdıklara çukurlara gömüyoruz!
Barış Pınarı bölgesinde tünel kazarak saldırı hazırlığı yapan 5 PKK/YPG'li terörist, Mehmetçik tarafından etkisiz hâle getirildi."