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SON DAKİKA I Akit Medya binasında korkutan yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı

SON DAKİKA I Akit Medya binasında korkutan yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı
27.04.2023 19:34 - Son Güncelleme: 27.04.2023 19:38

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İstanbul Küçükçekmece'de 11 katlı bir binada yangın çıktı. Akit Medya grubunun da içinde olduğu binadaki alevlere çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ederken çıkan dumanlar gökyüzünü kapladı.

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Yangın Halkalı Merkez Mahallesi'nde Dereboyu Caddesi'nde meydana geldi. İhlas Haber Ajansı'nın aktardığı bilgilere göre; Akit Medya grubunun da içerisinde bulunduğu 11 katlı bir binanın bodrum katındaki depoda bulunan tekstil malzemeleri tutuştu. Bodrum kattan yükselen dumanlar, kısa sürede tüm binayı sardı.

DUMANLAR GÖKYÜZÜNÜ KAPLADI

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yoğun dumanlar nedeniyle çevredeki iş yerleri de boşaltıldı. İtfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu alevler kontrol altına alındı. Maddi hasarın meydana geldiği yangında herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmadı.

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