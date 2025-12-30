Ankara'da hafriyat ücretine dev zam: 2 yılda tam 30 kat arttı! Konut fiyatlarını vuracak

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), hafriyat döküm bedellerine yaklaşık 30 kat zam yaptı. AK Parti Grup Başkanvekili Nihat Yalçın, rekor artışın hem esnafı mağdur edeceğini hem de konut fiyatlarını tırmandıracağını belirterek ABB yönetimine sert tepki gösterdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde "zam yağmuru" devam ediyor. Göreve gelmeden önce Başkentlilere "en ucuz şehir" vaadinde bulunan Mansur Yavaş yönetimi, son dönemde ulaşım ve otoparkın ardından bu kez hafriyat döküm bedellerinde dev bir artışa imza attı.

HAFRİYAT BEDELİ 6 LİRADAN 192 LİRAYA ÇIKTI

Yapılan yeni düzenlemeyle birlikte, iki yıl önce KDV dahil 6 lira 93 kuruş olan hafriyat döküm bedeli, CHP'li meclis üyelerinin oylarıyla 192 liraya yükseltildi. Yaklaşık 30 katlık bu artış, inşaat sektöründe şok etkisi yarattı. Başta hafriyatçı esnafı ve müteahhitler olmak üzere, maliyet artışının doğrudan ev sahibi olmak isteyen vatandaşın cebine yansıması bekleniyor.

AK PARTİLİ NİHAT YALÇIN: "ZAM DIŞINDA İCRAAT YOK"

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan ABB AK Parti Grup Başkanvekili Nihat Yalçın, Mansur Yavaş'ın seçim vaatlerini hatırlatarak sert eleştirilerde bulundu. Yalçın, şunları söyledi:

"Mansur Yavaş, göreve gelmeden önce Ankara'nın öz kaynaklarının yeterli olduğunu, otopark ve hafriyat gelirleriyle devasa yatırımlar yapılabileceğini söylüyordu. Ancak bugün geldiğimiz noktada, Ankara'da yapılan tek icraat fahiş zamlar oldu. Otopark ücretleri 1 liradan 250 liraya çıkarılırken, tek bir araçlık yeni otopark dahi inşa edilmedi."

"EV FİYATLARI VE KİRALAR DAHA DA ARTACAK"

Zammın zincirleme bir etki yaratacağını vurgulayan Yalçın, inşaat maliyetlerinin artmasının sosyal bir soruna dönüşeceğine dikkat çekti:

"Bu maliyetler doğrudan konut fiyatlarına yansıyacak. Bir yandan sosyal belediyecilikten bahsedip diğer yandan ev fiyatlarını ve kiraları artıracak kararlar almak tam bir tutarsızlıktır. Devletimiz dar gelirliyi ev sahibi yapmak için uğraşırken, ABB yönetimi bu zamlarla vatandaşın konuta erişimini zorlaştırıyor."

ABB'DE ZAM FURYASI DURMUYOR

Ankara'da daha önce de ulaşım ve hizmet bedellerinde ciddi artışlar yaşanmıştı:

Toplu Taşıma: Tam bilet 35 TL'ye, öğrenci bileti 17 TL'ye çıkarıldı.

Otopark: 1 TL olan ücretler 250 TL seviyesine kadar yükseldi.

Hafriyat: 6.93 TL'den 192 TL'ye yükselerek rekor kırdı.

Sektör temsilcileri ve hafriyat esnafı, maliyetlerin altından kalkılamaz boyuta ulaştığını belirterek ABB yönetimini bu kararı gözden geçirmeye çağırıyor.