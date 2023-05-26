Son dakika: Geçmişte FETÖ kanalı Yumurcak TV'de yayınlanan Caillou'nun yeni bölümünde LGBT skandalı

FETÖ soruşturması kapsamına kapatılan Yumurcak TV’de yayınlanan ve Youtube’dan günlük olarak yayınlarına devam eden Caillou’nun son bölümünde bir skandala imza atıldı. Çizgi filmde eşcinsel evlilik sahnelendi. Çizgi filmde mutlulukla annesinin eşcinsel nikahını izlen Leo ve arkadaşı Caillou, iki kadının dudak dudağa öpüşmelerini de büyük bir heyecanla alkışladı. Çizgi filmdeki skandal büyük tepki çekti.