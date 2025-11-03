PODCAST CANLI YAYIN
Erzurum'da dehşet anı kamerada! Kovaladığı kadını böyle öldürdü! - Video

Erzurum’un Yakutiye ilçesinde sabah saatlerinde yaşanan olayda, Salih Aybaş (52) isimli şahıs, sokakta kovaladığı Nermin Tirit’i (47) tabancayla vurdu. Kadın olay yerinde hayatını kaybederken, Aybaş aynı silahla intihar etti. O anlar çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesi'nde bir sitenin bahçesinde meydana geldi. Görgü tanıklarının ifadesine göre Salih Aybaş, sokakta kovaladığı Nermin Tirit'e tabancayla ateş açtı. Mermilerin hedefi olan kadın olay yerinde yaşamını yitirdi. Aybaş ise kısa süre sonra silahı kendisine doğrultarak intihar etti.

Cezaevinden 10 Gün Önce Tahliye Olmuş

Salih Aybaş'ın, iki yıl önce Nermin Tirit'e yönelik eylemleri nedeniyle cezaevine girdiği ve 22 Ekim 2025'te tahliye olduğu belirlendi. Nermin Tirit'in bir kamu kurumunda temizlik personeli olarak çalıştığı öğrenildi.

Olay Yerine Ekipler Sevk Edildi

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan kontrollerde her iki kişinin de olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Cenazeler, Erzurum Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

📹 Video: Cinayet anı güvenlik kamerasına yansıdı.

