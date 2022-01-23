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Son dakika: DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a resimli protesto!

Son dakika: DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a resimli protesto!
23.01.2022 09:38

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AK Parti’ye ihanet itirafının ardından gelen yabancı diplomatlara ülke sırlarının para karşılığında verilmesi, DEVA Partisi’nin nasıl bir oluşum olduğunu gözler önüne sermişti. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, parti içerisindeki skandallar nedeniyle eleştirilerin odağındaki isim iken yeni bir skandal ile anılmaya başladı. Kanal 42 TV'de program yapan gazeteciler, hava muhalefeti nedeniyle canlı yayın programını iptal eden DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı koltuğuna resmini koyarak protesto etti.

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