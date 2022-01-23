Son dakika: DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a resimli protesto! Kanal 42 TV'deki canlı yayın programını iptal etti

Kanal 42 televizyonuna konuk olarak katılması beklenen DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, hava muhalefetini gerekçe göstererek katılamayacağını duyurdu.
BABACAN'IN RESMİNİ KOYARAK PROTESTO ETTİLER
Ancak programın katılmcısı gazeteciler Mücahit Enes Turbil ve Emre Özgül, Ali Babacan ile yapacakları programın, başlangıcına 5 saat kala DEVA Partisi tarafından iptal edilmesin ilginç bir yöntem ile protesto etti.
Boş kalan konuk koltuğuna Ali Babacan'ın resmi bırakılırken, Babacan'a ayrılan koltuğa da "rezerve" yazısı konuldu.
"DAHA ÖNCE DE SÖZÜNDE DURMADI"
Canlı yayın sırasında açıklamalarda bulunan Gazeteci Mücahit Enes Turbil, Babacan'ın daha önce de söz vermelerine rağmen yayın yapmaktan çeşitli nedenler öne sürerek uzak durduğunu belirterek şunları söyledi:
"KONYA'DA PARTİ PROGRAMINA GELDİ, BİZİ SAATLER KALA REDDETTİ
"Konya gibi zorlu bir şehirde gazetecilik yapmaya çalışıyoruz. Her kesimin kendini ifade edebilmesi için bütün baskılara rağmen yayın yapmanın gayretini veriyoruz. Bu kapsamda çeşitli programlar icra etmek için Konya'ya gelen DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Bey'e de bir program talebinde bulunduk. Kabul edildi ama daha sonra hava muhalefeti gerekçe gösterilerek, özenle hazırladığımız program iptal edildi."