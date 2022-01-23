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Vav TV Canlı Yayın
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    • Güncel
    • 23.01.2022 09:31
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    • 23.01.2022 09:39
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    Son dakika: DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a resimli protesto! Kanal 42 TV'deki canlı yayın programını iptal etti

    AK Parti’ye ihanet itirafının ardından gelen yabancı diplomatlara ülke sırlarının para karşılığında verilmesi, DEVA Partisi’nin nasıl bir oluşum olduğunu gözler önüne sermişti. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, parti içerisindeki skandallar nedeniyle eleştirilerin odağındaki isim iken yeni bir skandal ile anılmaya başladı. Kanal 42 TV'de program yapan gazeteciler, hava muhalefeti nedeniyle canlı yayın programını iptal eden DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı koltuğuna resmini koyarak protesto etti.

    Kanal 42 televizyonuna konuk olarak katılması beklenen DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, hava muhalefetini gerekçe göstererek katılamayacağını duyurdu.

    BABACAN'IN RESMİNİ KOYARAK PROTESTO ETTİLER
    Ancak programın katılmcısı gazeteciler Mücahit Enes Turbil ve Emre Özgül, Ali Babacan ile yapacakları programın, başlangıcına 5 saat kala DEVA Partisi tarafından iptal edilmesin ilginç bir yöntem ile protesto etti.

    Boş kalan konuk koltuğuna Ali Babacan'ın resmi bırakılırken, Babacan'a ayrılan koltuğa da "rezerve" yazısı konuldu.

    "DAHA ÖNCE DE SÖZÜNDE DURMADI"
    Canlı yayın sırasında açıklamalarda bulunan Gazeteci Mücahit Enes Turbil, Babacan'ın daha önce de söz vermelerine rağmen yayın yapmaktan çeşitli nedenler öne sürerek uzak durduğunu belirterek şunları söyledi:

    "KONYA'DA PARTİ PROGRAMINA GELDİ, BİZİ SAATLER KALA REDDETTİ
    "Konya gibi zorlu bir şehirde gazetecilik yapmaya çalışıyoruz. Her kesimin kendini ifade edebilmesi için bütün baskılara rağmen yayın yapmanın gayretini veriyoruz. Bu kapsamda çeşitli programlar icra etmek için Konya'ya gelen DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Bey'e de bir program talebinde bulunduk. Kabul edildi ama daha sonra hava muhalefeti gerekçe gösterilerek, özenle hazırladığımız program iptal edildi."

        "YEREL MEDYAYIZ DİYE Mİ GÖRMEZDEN GELİYORSUNUZ"
        "Başlamasına 5 saat kala programın iptal edilme kararının alınması doğru olmadı. Bu, DEVA Partisi'nin ilk iptal ettiği program da değil. Daha önce de söz vermelerine rağmen çeşitli gerekçelerle organize ettiğimiz programı iptal ettiler. Bizim amacımız körü körüne bazı şeyleri eleştirmek değil. Bizim tepkimiz iktidar olmadan iktidar havasına girenlere. Bizim tepkimiz Ali Bey ile vatandaşın arasına bilerek ya da bilmeyerek duvar örenlere. Ünlü bir yazar; 'Eğer yürüdüğünüz yolda hiçbir zorluk yoksa o yol sizi hiçbir yere götürmez' demiş. Doğru söylemiş. Yoksa yerel bir medya kuruluşu olduğumuz için mi sürekli bizleri görmezden geliyorsunuz?"
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        Haberler Güncel Son dakika: DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a resimli protesto! Kanal 42 TV'deki canlı yayın programını iptal etti
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