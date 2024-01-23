Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde olduğu gibi yerel seçimlerde de kaybetmekten korkan CHP medya eliyle kendi adaylarına rakip çıkaranları baskı altında tutmaya çalışıyor. Geçtiğimiz günlerde Kadıköy'den adaylığını açıklaya Mehmet Fatih Maçoğlu ve İYİ Partili Rıdvan UZ'u HALK TV canlı yayınında köşeye sıkıştırmaya çalışan Şirin Payzın bu kez de ortakları DEM'in İstanbul'dan Başak Demirtaş'ı aday göstereceği iddiaları üzerinden Saruhan Oruç'a yüklendi. "Ekrem İmamoğlu'na kaybettirirsiniz" diyen Payzın, İstanbul'da iki adayla seçime girilmesi gerektiğini savundu.