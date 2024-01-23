SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 23 Ocak 2024, 10:15 Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2024, 10:43

Son dakika: CHP yandaşı HALK TV'de Şirin Payzın'dan DEM Parti'ye İstanbul'da aday çıkarmayın baskısı!

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde olduğu gibi yerel seçimlerde de kaybetmekten korkan CHP medya eliyle kendi adaylarına rakip çıkaranları baskı altında tutmaya çalışıyor. Geçtiğimiz günlerde Kadıköy'den adaylığını açıklaya Mehmet Fatih Maçoğlu ve İYİ Partili Rıdvan UZ'u HALK TV canlı yayınında köşeye sıkıştırmaya çalışan Şirin Payzın bu kez de ortakları DEM'in İstanbul'dan Başak Demirtaş'ı aday göstereceği iddiaları üzerinden Saruhan Oruç'a yüklendi. "Ekrem İmamoğlu'na kaybettirirsiniz" diyen Payzın, İstanbul'da iki adayla seçime girilmesi gerektiğini savundu.

SIRADAKİ VİDEO
Son dakika: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu! Elebaşı İsmail Süner'in çetesi çökertildi
23.01.2024Salı
Ekrem İmamoğlu-Özgür Özel kavgasında yeni perde! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan destek istedi reddi yedi
23.01.2024Salı
Ankara'da feci kaza! Freni patlayan kamyon 10 araca çarptı: 3 yaralı
22.01.2024Pazartesi
AK Parti Ankara ilçe adayları ne zaman belli olacak? Şebnem Bursalı açıkladı
22.01.2024Pazartesi
Esenyurt'ta 10 kişiyi bıçaklayan saldırgan yakalandı
22.01.2024Pazartesi
Bunlar da Var
Ekrem İmamoğlu-Özgür Özel kavgasında yeni perde! Kemal Kılıçdaroğlu’ndan destek istedi reddi yedi 00:45
Ekrem İmamoğlu-Özgür Özel kavgasında yeni perde! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan destek istedi reddi yedi
23.01.2024Salı
ABD ve İngiltere Yemen’de Husileri vurdu! 01:18
ABD ve İngiltere Yemen'de Husileri vurdu!
23.01.2024Salı
EMEKLİYE EK ZAM: Ek ödemeler nasıl hesaplanacak? Hangi emekli ne kadar maaş alacak? 02:24
Emekliye ek ödemeler nasıl hesaplanacak? Hangi emekli ne kadar maaş alacak?
23.01.2024Salı
3 kez nikah masasına oturmuştu! Hülya Avşar’ın 8 yıllık eski eşi Kaya Çilingiroğlu’ndan çocuklarıyla kutlama! Zehra Çilingiroğlu ve kardeşi... 00:19
Kaya Çilingiroğlu’ndan çocuklarıyla kutlama!
23.01.2024Salı
CANLI YAYIN
SON DAKİKA