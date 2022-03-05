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Son dakika: Çernihiv yakınlarında Rus uçağı düşürüldü

Son dakika: Çernihiv yakınlarında Rus uçağı düşürüldü
05.03.2022 14:23 - Son Güncelleme: 05.03.2022 15:30

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Rusya-Ukrayna savaşının 10. gününde sıcak çatışmalar devam ediyor. Bölgede bombardıman sürerken dehşet görüntülerini ajanslar son dakika olarak servis ediyor. Gelen son dakika bilgisine göre Çernihiv kenti yakınlarında Rus uçağı düşürüldü. Vurulan uçağın pilotu ise fırlatma sistemlerini kullanarak uçaktan atladı. Paraşütüyle inişe geçen pilot bir evin bahçesine iniş yaptı. Olay yerine toplanan halk, Rus pilotu kaçmaması için yakaladı. Pilotun kaskındaki bilgiye göre Rusya’nın Krasnoyarsk kentindeki askeri birimlerden operasyonlara dahil olduğu anlaşıldı. Olay yerine gelen Ukrayna askerlerine teslim edilen Rus pilot gözaltına alındı.

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