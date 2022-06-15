SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan TÜSİAD'a sert tepki: Dış politikada sen bize ders veremezsin! Bu kapı yerli ve milli duruş sergileyene açıktır

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Tuncay Özilhan ve TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan'ın açıklamalarına tepki gösterdi. Başkan Erdoğan "Ey TÜSİAD'ın başına gelen beyefendi dış politikada bize ders veremezsin. Sen çıraksın, kalfa bile olamadın. TÜSİAD bu gidişiyle devam ederse bu iktidarın kapısını hiç çalmasın. Sizler aynı merkezden idare ediliyorsunuz. CHP.. Oradan neyi sufle ediyorlarsa siz de aynı şekilde konuşuyorsunuz. Bu kapı yerli ve milli duruş sergileyene açıktır, sergilemeyene kapalıdır." dedi.