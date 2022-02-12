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Son dakika! Başkan Erdoğan: Temel gıda ürünlerinde %8 olan KDV'yi %1'e indiriyoruz

Son dakika! Başkan Erdoğan: Temel gıda ürünlerinde %8 olan KDV'yi %1'e indiriyoruz
12.02.2022 15:17 - Son Güncelleme: 12.02.2022 15:20

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri Tanıtım Toplantısı'nda açıklamalarda bulunarak yeni ekonomi destek paketini açıkladı. Programa canlı olarak bağlanan Başkan Erdoğan, yeni döneme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, gıda ürünlerinde KDV müjdesini vererek "Temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV'yi yüzde 1'e indiriyoruz. Devlet olarak ürünlerde yüzde 7 indirim yapmış olduk. Vergi indirimi enflasyonla mücadelede önemli bir kazanım haline gelmektedir. Düzenlemeyi yarın Resmi Gazete'de yayımlıyoruz. Bu gıda ürünlerinde yüzde 7'lik bir indirim anlamına gelmektedir. Gıda sektöründen de aynı bir fedakarlığı bekliyoruz. Gıda ürünlerinde pazartesi gününden itibaren yüzde 7'lik bir indirim yapılmasını milletimiz adına bekliyoruz. Diğer sektörlerden de aynı indirimi yansıtacak bir yaklaşım bekliyoruz." dedi.

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