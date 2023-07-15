SON DAKİKA | Başkan Erdoğan Beylerbeyi'nde 15 Temmuz programında konuştu: Değil 7 yıl 70 yıl da geçse unutturmayız

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Aziz milletim, şehitlerimizin değerli yakınları, kahraman gazilerimiz, kıymetli misafirler sizleri muhabbetle selamlıyorum. Buradan sizlerin aracılığıyla tüm Türkiye'ye 85 milyona selamlarını iletiyorum.

15 Temmuz'un 7. yıldönümünde 85 milyon olarak yine Tek yürek, Tek bileğiz. Milli irademizi kutlamak üzere yine bir aradayız. İradesine sahip çıkarken şehit düşen tüm kahramanlarımıza Allahtan rahmet niyaz ediyorum.

Terörle mücadeleden sınırlarımız ötesindeki harekatlara kadar vatanımızın bekası için gözünü kırpmadan şehadete koşan tüm yiğitleri minnetle anıyorum. Gazilik payesiyle şereflenen tüm kardeşlerime şükranlarımı arz ediyorum. Kalkışmanın ilk anlarından itibaren sokağa çıkan, kritik noktaları tutarak darbecilere geçit vermeyen herkese sonsuz teşekkür ediyorum.

Dünyanın 4 bir yanında darbe girişimini yüreği ağzında takip eden Türkiye'nin gerçek dostlarına selamlarımı gönderiyorum. Sözlerimin hemen başında bir gerçeği ifade etmek istiyorum. Biz, şehitlerinin yaşadığına inanan ve şehitleriyle yaşayan bir milletiz. Bu toprakta olandan çok daha fazlası toprağın altında yatıyor.

"O TARİHİ GECEDE KİMİN NEREDE DURDUĞUNU NOT ETTİK"

Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararlılığıyla kurtardığı o tarihi gecede kimin nerede durduğunu not ettik. FETÖ'cü hainleri tanıdığımız gibi onlara arka çıkan odakları da hafızamıza kaydettik. Millet canı pahasına darbeye direnirken hainlere alkış tutan elleri, insanlar şehadete koşarken darbecilerle anlaşıp tankların arasından kaçan korkakları, 15-16 yaşındaki gencecik çocuklar toprağa düşerken bu katillere kadeh kaldıran haysiyet fukaralarını unutmadık. Eğer 15 Temmuz'u unutursak, masumların hakkını çiğnemiş oluruz.

Ülkemizde düzenlenen çeşitli programlarla bugünü tarihe kaydettik. Bugün şehitlerimizi anıyoruz. Çünkü onları unutturmayacağız. Gazilerimize minnet duygularımızı ifade ediyoruz. Kanla yazılan destanı tekrar hatırlatıyoruz. Pusuda bekleyen odaklara hep birlikte mesaj veriyoruz. 15 Temmuzun 7. senesinde değil üzerinden 7 yıl, 70 yıl da geçse 15 Temmuz'un unutulmasına ve unutturulmasına izin vermeyeceğiz. 15 Temmuz bizim açımızdan işte böyle bir kilometre taşıdır.

"MİLLİ İRADENİN TANKLA, TÜFEKLE, TESLİM ALINAMAYACAĞINI TÜM CİHANA İLAN ETTİK"

Biz 15 Temmuz gecesi sadece bir darbe teşebbüsünü püskürtmekle kalmadık. Milletçe nesilden nesile anlatılacak büyük bir destan yazdık. Milli iradenin tankla topla, tüfekle, sivillerin üzerine bomba yağdıran uçaklarla teslim alınamayacağını tüm cihana deklare ettik. Nasıl birlik olunacağını tüm dünyaya gösterdik.

81 vilayetin tamamı eşine az rastlanır bir direnişe sahne oldu. Bu, ömrünün baharında tankların karşısına hiç düşünmeden geçenlerin direnişidir. Traktörünün lastiğini yakıp darbeciyi durdurmaya çalışanın direnişidir. Salalarla sokaklara akın edip demokrasi nöbeti tutan milletimizin direnişidir. İstikbalini terör örgütünün insafına bırakmamak için şehadet şerbeti içenlerin direnişidir. Bu, ümidini Türkiye'ye bağlamış mazlumların direnişidir.

Acısı bir olan aziz milletimiz tek cephe olarak hainlere canı pahasına dur demiştir. Cihan yıkılsa emin ol, bu cephe sarsılmaz. Mehmet Akif'İn dediği gibi bu cephe asla sarsılmayacaktır. Bu cephede 85 milyonun mahşeri vicdanı vardır.

"HAİNLERE KARŞI KOYAN KADINLARIMIZIN CESARETİNİ UNUTAMAYIZ"

Hanımlar unutmayın burada Nene Hatunların, Kara Fatmaların fedakarlığı vardır. Ben sizleri böyle görüyorum. Ve, şehit polis Cennet kızımızı böyle görüyorum. Onlar yılmadılar ve şehadete yürüdüler. Ellerine bayraklarını almış hainlere karşı koyan kadınlarımızın cesaretini unutamayız. İstanbul'dan Ankara'ya ayyıldızlı bayrağı kefeni yapanları unutamayız. Omuz omuza verenleri unutamayız.

Türkiye'yi bir işgal girişiminden kurtaran bu cephe oldukça kimse milletimizin iradesine zincir vuramaz. Ben sizlere inanıyorum. Biz bu yolda çok daha emin adımlarla yürüyeceğiz.

"O GECE SÜİKAST TİMİNDEN KIL PAYI KURTULDUK"

Havalimanına gelen bay bay Kemal'in tankların arasından nasıl sıyrılıp gittiğini biliyorsunuz değil mi? FETÖ'cüler alıp nereye götürdüler? Bakırköy Belediyesine götürdüler. Bunlar korkaktır, pısırıktır. Bunlardan bir şey olmaz. Kardeşlerim, 15 Temmuz elbette öncelikle bize ve hükümetimize karşı yapıldı. Canımıza kast edecek kadar gözlerini karartmışlardı. Süikast timinden kıl payı kurtulduk. Benim korumalarım şehit oldular.

Milletin evi olan Cumhurbaşkanlığı Külliyemiz bombalandı. Milli iradenin tecelligahı olan TBMM bombalandı. MİT Başkanlığı, Özel Harekat Başkanlığımız, Ankara Emniyet Müdürlüğümüz çok ağır saldırıya uğradı. Sadece bizi devirmeye çalışmadılar, aynı zamanda ülkeyi devirmek istediler. 253 şehidimiz oldu. 2 bin 200'ü aşkın gazimiz oldu.

"253 VATAN EVLADINI ŞEHİT VERDİK AMA YURDUMUZU ALÇAKLARA UĞRATMADIK"

Milletimizin, peygamber ocağı olarak gördüğü ordusuyla arasını açmayı hedeflediler. Bizim askerimizin adı, Mehmetçik. Küçük Muhammet anlamına geldiği için böyledir. İslam dünyasında hiçbir ülkede böyle bir isim yoktur. Onun için Mehmetçik çok önemli.

Benim milletim direndi, ülke işgal edilemedi. Tüm kirli seneryoları yırttık attık. Köle olmayacağız, devletimizi parçalatmayacağız dedik. Ezanımızı susturtmayacağız, şanlı bayrağımızı indirtmeyeceğiz dedik. 253 vatan evladını şehit verdik ama yurdumuzu alçaklara uğratmadık.

"15 TEMMUZ'U ANLAYAMAYANLAR, BU MİLLETİN SOYLU DURUŞUNU ANLAYAMAZ"

15 Temmuz ruhunu anlamayanlar, Çanakkale'yi, Sakarya'yı, Dumlupınar'ı anlayamaz. 15 Temmuz'u anlayamayanlar, bu milletin çapulcuya, çakala, cuntacıya eyvallah etmeyen soylu duruşunu anlayamaz. 15 Temmuz'u anlayamayanlar, bu milletin kodlarındaki vatan sevgisini anlayamazlar.