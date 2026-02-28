SON DAKİKAGÜNCELEKONOMİSPORMAGAZİNDÜNYAYAŞAMYAZARLARRAMAZANRESMİ İLANLARHaberlerGüncel VideolarıSON DAKİKA: Bahçelievler'de 2 Jandarma Yaralandı!SON DAKİKA: Bahçelievler'de 2 Jandarma Yaralandı!Giriş Tarihi: 28 Şubat 2026 09:09 Güncelleme Tarihi: 28 Şubat 2026 09:10 Facebook X NSosyal Linki Kopyala Yazı Boyutu İstanbul Bahçelievler’de düzenlenen silahlı saldırıda 2 jandarma personeli yaralandı. Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı operasyonda biri çocuk 2 şüpheli yakalanırken, kaçan bir kişiyi yakalama çalışmaları sürüyor.Bunlar da Var 01:04Bahçelievler'de jandarmaya silahlı saldırı 28.02.2026Cumartesi 01:45Başkan Erdoğan'dan Nevşehir'e sürpriz telefon: Bakan Gürlek'in telefonundan partililere seslendi! 27.02.2026Cuma 00:36İzmir Torbalı’da geri dönüşüm fabrikasında yangın 27.02.2026Cuma 01:14Adıyaman’da korkunç kaza: Vidanjörün çarptığı yaya öldü 27.02.2026CumaCANLI YAYIN