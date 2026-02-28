CANLI YAYIN
Büyükçekmece'de düzenlenen operasyonda 284 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Büyükçekmece'de düzenlenen operasyonda 284 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Büyükçekmece'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda 284 kilo 850 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Bunlar da Var

Bahçelievler'de jandarmaya silahlı saldırı
Bahçelievler'de jandarmaya silahlı saldırı
Başkan Erdoğan'dan Nevşehir'e sürpriz telefon: Bakan Gürlek'in telefonundan partililere seslendi!
Başkan Erdoğan'dan Nevşehir'e sürpriz telefon: Bakan Gürlek'in telefonundan partililere seslendi!
İzmir Torbalı’da geri dönüşüm fabrikasında yangın
İzmir Torbalı’da geri dönüşüm fabrikasında yangın
Adıyaman’da korkunç kaza: Vidanjörün çarptığı yaya öldü
Adıyaman’da korkunç kaza: Vidanjörün çarptığı yaya öldü

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle