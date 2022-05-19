Son dakika: AK Parti Gençlik Kolları'ndan Başkan Erdoğan'a özel şarkı: Kafa Tutar Dünyaya!

AK Parti Gençlik Kolları, Adana'da büyük bir gençlik şölenine hazırlanıyor.

21 Mayıs'ta Yeni Adana Stadı'nda gerçekleştirilecek "Adana Gençlik Şöleni" öncesi AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Eyyüp Kadir İnan'dan büyük bir sürpriz geldi.

KAFA TUTAR DÜNYAYA YAYINDA

Sabah saatlerinde "Günaydın AK Gençlik. Bugün 12.00'de sizlere sürpriz bir çalışma paylaşacağız. Kulaklıklarınızı hazırlayın." diye tweet atan Eyyüp Kadir İnan, saatler 12.00'yi gösterdiğinde merakla beklenen paylaşımını yaptı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın çocukluğundan bugüne kadar hayatının işlendiği şarkı, gençlerin diline şimdiden dolandı.

"Kafa Tutar Dünyaya" isimli şarkı, YouTube ve Spotify'da yayında.

AK Gençlik tarafından hazırlanan şarkı, 21 Mayıs'taki gençlik şöleninde bir koreografi ile yayınlanacak.

Şölene katılacak gençler, şimdiden bu büyük sürprizin heyecanını yaşamaya başladı.

81 İLDEN KATILIMLA BÜYÜK GENÇLİK ŞÖLENİ

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Eyyüp Kadir İnan, "İnşallah cumartesi günü Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanı'mız başta olmak üzere 81 ilimizden tüm ilçe, il, üniversite, lise teşkilatlarımız, AK Gençlik'in tüm teşkilat mensupları, Adana'nın ev sahipliğinde muhteşem bir şölene imza atacaklar." diye konuştu.

KONSERLER VERİLECEK

İnan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından sonra sanatçıların da konser vereceği 21 Mayıs'taki etkinliğe herkesi beklediklerini ifade etti.