Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti 23. Kuruluş Yıldönümü Programı öncesi gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Can Atalay için toplanacak Meclis'teki görüşmelerle ilgili konuşan Tunç, "Burada Meclis'in yapabileceği herhangi bir işlem söz konusu değil. Cuma günü görüşmede partiler görüşlerini ifade edecektir." dedi. Sokak röportajlarını yasaklama diye bir durumun söz konusu olmadığını belirten Tunç, "Sosyal medyayı kullanan vatandaşlarımız ya da sokak röportajında yapılanlar konuşurken düşünce özgürlüğü demokratik bir ülkede çok önemli ancak bu konuşma başkalarının hak ve özgürlüğünü ihlal edecek şekildeyse ceza kanunlarında bunun yaptırımları var." ifadelerini kullandı.