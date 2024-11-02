Şirin'in katili tutuklandı!

İstanbul Şişli'de iki gündür kayıp olan Şirin Elmas Hanilçi'nin ailesi, küçük kızdan haber alamadıkları için Atv'nin sevilen programı Müge Anlı'ya başvurdu. Kısa sürede programa ihbar telefonları yağdı. Yayına bağlanan kişiler Şirin'in dilendirildiğini söylerken, ailenin tavırları oldukça dikkat çekti. Türkiye, daha henüz Narin Güran cinayetini unutmamışken, 6 yaşındaki kız çocuğundan acı haber geldi. Şirin'i öldüren katil zanlısı M.Ö.'nün ifadesi de ortaya çıktı. Öte yandan katil zanlısı M.Ö., çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.