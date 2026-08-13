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Sinop'taki orman yangınında şüpheli tutuklandı: Çöp yakarken ormanı yakmış!
Sinop'taki orman yangınında şüpheli tutuklandı: Çöp yakarken ormanı yakmış!
Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2026 18:05
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Sinop Gerze'de çöp yakarken orman yangınına sebep olan ve 5 hektarlık alanın küle dönmesine yol açan işletme sahibi tutuklandı.
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