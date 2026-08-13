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Sinop'taki orman yangınında şüpheli tutuklandı: Çöp yakarken ormanı yakmış!

Sinop'taki orman yangınında şüpheli tutuklandı: Çöp yakarken ormanı yakmış!

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Sinop Gerze'de çöp yakarken orman yangınına sebep olan ve 5 hektarlık alanın küle dönmesine yol açan işletme sahibi tutuklandı.

Takvim Kaynak Tercihleri
Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Güncel

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