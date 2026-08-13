Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2026 14:51 Güncelleme Tarihi: 13 Ağustos 2026 15:32

Bolu'nun Mengen ilçesine bağlı Gökçesu Beldesi Hürriyet Mahallesi'nde arsa sınırına tel örgü çekme meselesi yüzünden çıkan kavgada Ramazan Çelik, akrabaları Tahsin Sönmez ve oğlu Tayfun Sönmez'i tüfekle vurarak öldürdü. Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için jandarma çalışma başlattı.

TEL ÖRGÜ MESELESİ KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Olay, Mengen ilçesine bağlı Gökçesu Beldesi Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Müşterek arsada evi bulunan Ramazan Çelik ile akrabaları Tahsin Sönmez ve oğlu Tayfun Sönmez arasında arsa sınırına tel örgü çekme konusu yüzünden tartışma çıktı. Daha önceden de aralarında arsa nedeniyle anlaşmazlık bulunduğu öğrenilen tarafların sözlü tartışması kısa sürede büyüdü.

BABA VE OĞUL OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Tartışmanın büyümesi üzerine Ramazan Çelik, evinden aldığı tüfekle Tahsin Sönmez ve oğlu Tayfun Sönmez'e ateş açtı. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontrollerde baba Tahsin Sönmez ve oğlu Tayfun Sönmez'in hayatını kaybettiği belirlendi.

KAÇAN ZANLI HER YERDE ARANIYOR

Cumhuriyet Savcısı'nın incelemelerinin ardından baba ve oğlunun cansız bedenleri hastane morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri alırken, olayın ardından kayıplara karışan şüpheli Ramazan Çelik'i yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.