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Şili Drake Boğazı’nda 7.4 büyüklüğünde deprem: Tsunami alarmı verildi
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Şili Drake Boğazı’nda 7.4 büyüklüğünde deprem: Tsunami alarmı verildi

Giriş Tarihi: 2.05.2025 18:09:50

Güney Amerika’nın en güneyindeki Drake Boğazı’nda meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremin ardından Şili, Magallanes bölgesinin kıyı kesimi için tahliye uyarısı yaptı.

Güney Amerika'da Horn Burnu ile Antarktika Kıtası arasındaki Drake Boğazı'nda, 7.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, bölgede paniğe yol açarken, Şili Ulusal Afet Önleme ve Müdahale Servisi (Senapred) tarafından yapılan açıklamada, Magallanes bölgesinin kıyı kesiminin tsunami riski nedeniyle tahliye edilmesi uyarısında bulunuldu.

Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric , sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Magallanes bölgesindeki sahil kesiminin tahliye edilmesi çağrısında bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi ( USGS ), depremin merkez üssünün Arjantin'in güneyindeki Ushuaia kentinin 219 kilometre açıklarında Drake Boğazı olduğunu duyurdu.

Yetkililer, dalgaların önümüzdeki saatlerde Şili'nin en güneyindeki şehirlere ulaşmasının beklendiğini belirtti.

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