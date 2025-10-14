PODCAST CANLI YAYIN
Sıcaklıklar düşüyor: Marmara ve Karadeniz 6 gün yağışlı olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava sıcaklıklarının hafta boyunca mevsim normallerinin 1 ila 2 derece altında seyredeceğini bildirdi. Marmara ve Karadeniz bölgeleri 6 gün yağışlı havanın etkisinde olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, bu hafta sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmediğini, değerlerin mevsim normallerinin 1-2 derece altında seyredeceğini açıkladı.

İç ve güney kesimlerde ise hava parçalı ve az bulutlu olacak.

Marmara ve Karadeniz yağışlı

Marmara ve Karadeniz bölgeleri, hafta boyunca aralıklarla yağışlı havanın etkisinde kalacak.
Yağışların 5-6 gün boyunca sürmesi, yer yer sağanak şeklinde etkili olması bekleniyor.

3 büyükşehirde hava durumu

İstanbul: Yarın ve perşembe günü sağanak geçişleri bekleniyor, sıcaklık 18-20 derece.

Ankara: Yağış beklenmiyor, hava parçalı az bulutlu, sıcaklık 18-20 derece civarında.

İzmir: Önümüzdeki günlerde yağış yok, sıcaklık 25 derece dolaylarında olacak.

Yüksek kesimlerde kar normal

Meteoroloji yetkilileri, yüksek rakımlı bölgelerde görülen kar yağışlarının mevsim için normal olduğunu, ilerleyen günlerde karın daha düşük rakımlara kadar inebileceğini belirtti.

