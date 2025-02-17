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Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimler Fakültesinde Dekan eski öğrenci tarafından vuruldu
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Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimler Fakültesinde Dekan eski öğrenci tarafından vuruldu

Giriş Tarihi: 17 Şubat 2025 16:19 Güncelleme Tarihi: 17 Şubat 2025 16:19

Olay saat 14.30 sıralarında Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimler Fakültesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcı Dr. Öğretim Üyesi Müjdat Yeşildal, fakülte içinde aynı bölümden mezun olduğu belirtilen Bestami Serdar E. tarafından tabancayla vuruldu. Bestami Serdar E. daha sonra intihar girişiminde bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı dekan yardımcısı şüpheli sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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