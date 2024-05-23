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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2024, 18:00 Güncelleme Tarihi: 23 Mayıs 2024, 18:00

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Vedat Zorba gözyaşları içinde Iğdır'da toprağa verildi!

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) patlaması sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Vedat Zorba gözyaşları içinde Iğdır'da toprağa verildi.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, PKK'lı teröristlerce önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen 26 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Vedat Zorba'nın naşı Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı'nda karşılanandı. Şehidin naaşı, önce Iğdır Devlet Hastanesine ardından Cumhuriyet Mahallesi'ndeki babaevine götürüldü. Baba evinde helallik alınması sonrası şehit Zorba'nın naaşı, cenaze töreninin düzenlendiği
Asri Mezarlık'a getirildi. Dua edilmesi ve cenaze namazının kılınmasının ardından şehidin naaşı, tören mangasınca bir süre omuzlarda taşındı. Şehidin naaşı, Asri Mezarlık'ta dualarla toprağa verildi.

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