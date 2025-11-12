PODCAST CANLI YAYIN
Şehit Gökhan Korkmaz'ın ailesine haber verildi

Şehit Gökhan Korkmaz'ın ailesine haber verildi

Gürcistan'da düşen Türk Hava Kuvvetleri'ne ait C-130 tipi kargo uçağında şehit olan Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz'ın Büyükçekmece'deki ailesine haber verildi. Ailenin yaşadığı siteye Türk bayrakları asıldı.

Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan Türk Hava Kuvvetleri'ne ait C-130 tipi kargo uçağı, Gürcistan'da düştü. Kazada Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz şehit oldu. Şehit Korkmaz'ın Büyükçekmece'de yaşayan ailesine haber, İstanbul Merkez Komutanlığı'na bağlı askeri yetkililer tarafından verildi. Haberin ardından şehidin evine Türk bayrakları asıldı. Şehidin yakınları ve komşuları da aileyi yalnız bırakmadı.

Bunlar da Var

Annesiyle birlikte ölü bulunan Osman Helvacı'nın o videosu yürekleri yaktı!
Annesiyle birlikte ölü bulunan Osman Helvacı'nın o videosu yürekleri yaktı!
Bartın'da yolcu minibüsü ve otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Bartın'da yolcu minibüsü ve otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Bursa İnegöl’de feci kaza: Otomobil tıra çarpıp altına girdi! 3 yaralı
Bursa İnegöl’de feci kaza: Otomobil tıra çarpıp altına girdi! 3 yaralı
Diyarbakır’daki viyadük kazasında ölü sayısı 4’e yükseldi
Diyarbakır’daki viyadük kazasında ölü sayısı 4’e yükseldi

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle