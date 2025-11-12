Şehit Gökhan Korkmaz'ın ailesine haber verildi

Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan Türk Hava Kuvvetleri'ne ait C-130 tipi kargo uçağı, Gürcistan'da düştü. Kazada Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz şehit oldu. Şehit Korkmaz'ın Büyükçekmece'de yaşayan ailesine haber, İstanbul Merkez Komutanlığı'na bağlı askeri yetkililer tarafından verildi. Haberin ardından şehidin evine Türk bayrakları asıldı. Şehidin yakınları ve komşuları da aileyi yalnız bırakmadı.