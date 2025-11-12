Şehit babası Adil Kandemir, 'Evladım vatan için şehit oldu'

PODCAST CANLI YAYIN
Şehit Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir'in babası Adil Kandemir (58), Kayseri'de eşiyle birlikte yaşayan oğlunun Azerbaycan'a gitmeden önce yanlarına geldiğini, evde kaldığını söyledi. Kandemir, "Mekanları cennet olsun. Evladımız ve hepsi vatan için cennete gidecek. Çok üzgünüm. Geçen sene evlenmişti. Hayallerinin hepsini gerçekleştirdi kısa bir sürede. Bu sene de Japonya'ya gitti, geldi, gezdi. Dünyanın etrafını gezecekti ama olmadı, kısmet olmadı. Diğer askerlerimize nasip olur inşallah. Vatan için varız. Evladım da vatan için şehit oldu" diye konuştu.

