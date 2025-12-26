PODCAST
MİT'ten yeni yıl öncesi DEAŞ operasyonu: İbrahim Burtakuçin yakalandı
Giriş Tarihi: 26 Aralık 2025 10:54
Yeni yılda eylem hazırlığında olduğu belirlenen DEAŞ mensubu terörist, Milli İstihbarat Teşkilatı ile Emniyet Genel Müdürlüğü’nün ortak operasyonuyla yakalandı. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, operasyon Ankara merkezli yürütüldü.
