PODCAST CANLI YAYIN
MİT'ten yeni yıl öncesi DEAŞ operasyonu: İbrahim Burtakuçin yakalandı

MİT'ten yeni yıl öncesi DEAŞ operasyonu: İbrahim Burtakuçin yakalandı

Yeni yılda eylem hazırlığında olduğu belirlenen DEAŞ mensubu terörist, Milli İstihbarat Teşkilatı ile Emniyet Genel Müdürlüğü’nün ortak operasyonuyla yakalandı. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, operasyon Ankara merkezli yürütüldü.

Bunlar da Var

Malatya'da feci olay: Milyonluk taylar karayolunda telef oldu
Malatya'da feci olay: Milyonluk taylar karayolunda telef oldu
Van Erciş'te korkutan apartman yangını!
Van Erciş'te korkutan apartman yangını!
Batman-Kozluk karayolunda zincirleme kaza: 2’si ağır 14 yaralı
Batman-Kozluk karayolunda zincirleme kaza: 2’si ağır 14 yaralı
Tokat’ta silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı
Tokat’ta silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle