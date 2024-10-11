Savunmada Türkiye-Sırbistan iş birliği! Başkan Erdoğan: Türkiye’nin İHA’lardaki imkanları adımlar içinde olacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Balkanlardaki temaslarını sürdürüyor. Arnavutluk'un ardından Belgrad'a geçen Başkan Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic tarafından resmi törenle karşılandı. Başkan Erdoğan ve Vucic 11 anlaşmanın imza töreni ve ortak basın toplantısına katıldı. Erdoğan, iki ülke arasındaki ticaret hacmini 5 milyar dolara çıkarmak istediklerini ifade etti. Savunma sanayi alanında yapılan iş birliğinin Türk İHA'larını kapsadığını belirten Erdoğan, "Sırbistan ile aramızda yapacağımız savunma sanayi alanındaki iş birliği konusunda kimse içeriğinde neler olacak konusuna karışmasın." dedi.