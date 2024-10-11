SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Savunmada Türkiye-Sırbistan iş birliği! Başkan Erdoğan: Türkiye’nin İHA’lardaki imkanları adımlar içinde olacak
Haberler Güncel Videoları

Savunmada Türkiye-Sırbistan iş birliği! Başkan Erdoğan: Türkiye’nin İHA’lardaki imkanları adımlar içinde olacak

Giriş Tarihi: 11 Ekim 2024, 16:06 Güncelleme Tarihi: 11 Ekim 2024, 16:07

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Balkanlardaki temaslarını sürdürüyor. Arnavutluk'un ardından Belgrad'a geçen Başkan Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic tarafından resmi törenle karşılandı. Başkan Erdoğan ve Vucic 11 anlaşmanın imza töreni ve ortak basın toplantısına katıldı. Erdoğan, iki ülke arasındaki ticaret hacmini 5 milyar dolara çıkarmak istediklerini ifade etti. Savunma sanayi alanında yapılan iş birliğinin Türk İHA'larını kapsadığını belirten Erdoğan, "Sırbistan ile aramızda yapacağımız savunma sanayi alanındaki iş birliği konusunda kimse içeriğinde neler olacak konusuna karışmasın." dedi.

SIRADAKİ VİDEO
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'ten Başkan Erdoğan'a övgü: Aileden biri hasta olsa hemen arar
11.10.2024Cuma
Adıyaman'da feci kaza kamerada! Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü
11.10.2024Cuma
Beyrut ‘Heron’ların ablukasında!
11.10.2024Cuma
Başkan Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic tarafından resmi törenle karşıladı
11.10.2024Cuma
İsrail Beyrut'u vurdu! A Haber o noktada
11.10.2024Cuma
Bunlar da Var
DİKKAT +18 GÖRÜNTÜ! Kocaeli’de kan donduran cinayet: Otobüste boğazı defalarca kesilerek öldürüldü 01:43
Otobüste boğazı defalarca kesilerek öldürüldü!
10.10.2024Perşembe
Esra Erol’da oğlunu arayan anne Rabia kaş göz yaparken yakalandı! 13:51
Esra Erol'da oğlunu arayan anne Rabia kaş göz yaparken yakalandı!
10.10.2024Perşembe
Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçında kavga çıktı! İşte o anlar... 00:44
Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçında kavga çıktı
10.10.2024Perşembe
İkbal Uzuner’in katili Semih Çelik’i iş arkadaşı anlattı 02:44
İkbal Uzuner'in katili Semih Çelik’i iş arkadaşı anlattı
10.10.2024Perşembe
CANLI YAYIN
SON DAKİKA