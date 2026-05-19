Beşiktaş Belediyesi’nde rüşvet operasyonu: Eski başkan yardımcısı ve meclis üyeleri gözaltında!
CHP'li Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik yürütülen geniş kapsamlı yolsuzluk soruşturmasında, aralarında eski Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı ile aktif Belediye Meclis Üyelerinin de bulunduğu 5 şüpheli, "rüşvet almak" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlamalarıyla gözaltına alındı; emniyet güçlerinin şüphelilerin ikametgahlarında ve belediyedeki makam odalarında gerçekleştirdiği eş zamanlı aramalarda, rüşvet ve yolsuzluktan elde edildiği değerlendirilen 90 bin dolar ile 5 bin avro nakit paraya el konuldu.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Güncel