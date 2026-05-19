Mersin'de 6 kişiyi katleden katil yakalanacağını anlayınca intihar etti

Mersin'in Tarsus ve Çamlıyayla ilçelerinde eski eşinin de aralarında olduğu 6 kişiyi silahla vurarak öldüren zanlı sıkıştırıldığı bir evde yakalanacağını anlayınca intihar etti.

Mersin'de Metin Ö. (37), yaklaşık 1 yıl önce çalıştığı Tarsus Kadelli Mahallesi'ndeki kasap dükkanına giderek iş yeri sahibi Sabri Pan ve çalışan Ahmet Ercan'ı tabancayla vurarak öldürdü. Olay yerinden otomobiliyle kaçan zanlı, güzergahı üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda TIR şoförü Gökay Selfioğlu'nu, Çamlıyayla'da eski eşi Arzu Özden'i, Yeniköy'de motosikletli Abdullah Koca'yı ve Karakütük'te çoban Yusuf Oktay'ı katletti. Saldırgan, katliam serisi sırasında karşılaştığı 8 kişiyi de kurşun yağmuruna tutarak yaraladı.

Kıskıvrak Yakalanacağını Anlayınca Canına Kıydı

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, helikopter destekli dev bir operasyon başlattı. Şüphelinin kaçtığı araç Karakütük Mahallesi kırsalında terk edilmiş halde bulundu. Takibi derinleştiren ekipler, ormanlık alana kaçan Metin Ö.'nü Çokak mevkiindeki bir bağ evinde kıskıvrak kuşattı. Teslim olmayacağını belirten ve yakalanacağını anlayan katil zanlısı, yanındaki tabancayla intihar ederek yaşamına son verdi. Yaralı 8 kişinin hastanelerdeki tedavileri sürüyor.

Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Güncel

