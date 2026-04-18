Sakarya merkezli 13 ilde dev operasyon: 53 yasa dışı bahis şüphelisi tutuklandı!

Sakarya Merkezli Dev Operasyon: 53 Zehir Taciri Tutuklandı

il emniyet müdürlüğü siber suçlarla mücadele şube müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis sitelerine yönelik yürüttüğü teknik takip sonucunda büyük bir finansal ağı deşifre etti. şebeke üyelerinin, yasa dışı bahis paralarını aklamak için başkalarına ait banka hesaplarını topladığı, kendi hesaplarını para karşılığı kullandırdığı ve suç gelirlerinin transferine aracılık ettiği belirlendi.

13 İlde Eş Zamanlı Baskın: 71 Gözaltı

sakarya merkezli yürütülen soruşturma kapsamında; istanbul, bursa, antalya, afyonkarahisar, ordu, adana, trabzon, aydın, denizli, izmir, yalova ve düzce illerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. baskınlarda 71 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. şüphelilerin adreslerinde yapılan detaylı aramalarda; suç organizasyonunda kullanılan çok sayıda bankamatik kartı, gsm hattı ve dijital materyal ele geçirildi.

53 Şüpheli Cezaevine Gönderildi

emniyetteki sorgu ve işlemleri tamamlanan şüpheliler, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. mahkemeye çıkarılan 71 zanlıdan 53'ü, "yasa dışı bahis" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. 11 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanırken, olayla ilgili geniş çaplı incelemenin sürdüğü bildirildi.