Şaibeli diplomanın hesabı soruluyor! İşte Ekrem İmamoğlu ifadesi!

BB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, Girne Amerikan Üniversitesi İngilizce İşletme Yönetimi Bölümü’nden 1990 yılında İstanbul Üniversitesi’ne yaptığı yatay geçişin usulsüz olduğu iddiaları üzerine harekete geçildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, iddialar üzerine "resmi belgede sahtecilik" suçundan soruşturma başlatıldı. 22 Şubat'ta başlatılan soruşturma sürerken Ekrem İmamoğlu bugün Çağlayan'da ifade verdi. İmamoğlu'nun ifadesi 1 saat 10 dakika sürdü. İmamoğlu ifadesinde şaibeli geçişe ilişkin soruşturmanın başlamasına sebep olan YÖK raporunu hazırlayanları suçlarken "Doğu Akdeniz Üniversitesi İnşaat Fakültesi'ne kayıt yaptırmadım" ifadeleri ise büyük bir çelişkiyi ortaya koydu. A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ detayları aktardı.