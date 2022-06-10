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Prof. Dr. Cemal Zehir’den GES yorumu: Piyasaya olumlu etki yapacak!

Prof. Dr. Cemal Zehir’den GES yorumu: Piyasaya olumlu etki yapacak!
10.06.2022 00:54 - Son Güncelleme: 10.06.2022 00:58

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Ekonomide atılacak yeni adımlar açıklandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelire endeksli devlet iç borçlanma senedi toplama işlemlerinin 15 Haziran tarihinden itibaren gerçekleşeceğini duyurdu. Bu gelişme A Haber ekranlarından yorumlandı. Prof. Dr. Cemal Zehir, söz konusu hamlenin piyasalarda olumlu etki bırakacağını söyledi. Zehir, "Ben doların biraz daha düşeceğini düşünüyorum" ifadelerimi kullandı. Öte yandan A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner ekonomide atılan yeni adımı "Türk Lirası'nı destekleyecek bir adım" olarak niteledi.

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