Prof. Dr. Cemal Zehir’den GES yorumu: Piyasaya olumlu etki yapacak!

Ekonomide atılacak yeni adımlar açıklandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelire endeksli devlet iç borçlanma senedi toplama işlemlerinin 15 Haziran tarihinden itibaren gerçekleşeceğini duyurdu. Bu gelişme A Haber ekranlarından yorumlandı. Prof. Dr. Cemal Zehir, söz konusu hamlenin piyasalarda olumlu etki bırakacağını söyledi. Zehir, "Ben doların biraz daha düşeceğini düşünüyorum" ifadelerimi kullandı. Öte yandan A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner ekonomide atılan yeni adımı "Türk Lirası'nı destekleyecek bir adım" olarak niteledi.