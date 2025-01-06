PKK acilen silah bırakmalı: "Başka çareleri yok"

28 Aralık’ta İmralı’yı ziyaret eden DEM Parti, bundan sonraki yol haritasına ilişkin siyasi partileri ziyaretlerini devam ettiriyor. Dem heyeti bugün Meclis’te AK Parti ile istişarelere devam edecek. Konuya ilişkin Konuya ilişkin A Haber canlı yayınında konuşan Akşam Gazetesi Yazarı Emin Pazarcı, PKK'nın acilen silah bırakması gerektiğinin altını çizdi. Pazarcı, "Başka çareleri yok. Ya yapacaklar ya yapacaklar. Yapmadıkları takdirde Türkiye Cumhuriyeti Devleti bunlarla gerekli mücadeleyi veriyor, terörün tepesine binmiş durumda." dedi.