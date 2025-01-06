SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
PKK acilen silah bırakmalı: Başka çareleri yok
Haberler Güncel Videoları

PKK acilen silah bırakmalı: "Başka çareleri yok"

Giriş Tarihi: 06 Ocak 2025 11:10 Güncelleme Tarihi: 06 Ocak 2025 11:15

28 Aralık’ta İmralı’yı ziyaret eden DEM Parti, bundan sonraki yol haritasına ilişkin siyasi partileri ziyaretlerini devam ettiriyor. Dem heyeti bugün Meclis’te AK Parti ile istişarelere devam edecek. Konuya ilişkin Konuya ilişkin A Haber canlı yayınında konuşan Akşam Gazetesi Yazarı Emin Pazarcı, PKK'nın acilen silah bırakması gerektiğinin altını çizdi. Pazarcı, "Başka çareleri yok. Ya yapacaklar ya yapacaklar. Yapmadıkları takdirde Türkiye Cumhuriyeti Devleti bunlarla gerekli mücadeleyi veriyor, terörün tepesine binmiş durumda." dedi.

SIRADAKİ VİDEO
MİT'ten operasyon! PKK/KCK'lı Zeynep Aslan ve Zeliha Mahçup öldürüldü
06.01.2025Pazartesi
Kırşehir'de zincirleme kaza: 3 ölü, 18 yaralı
06.01.2025Pazartesi
FETÖ operasyonu! Muhbir firari yüzbaşı yakalandı
06.01.2025Pazartesi
Kahramanmaraş'ta inşaat alanında insan kemik kalıntıları bulundu
06.01.2025Pazartesi
Hatay'da ormanlık alan alevlere teslim oldu
06.01.2025Pazartesi
Bunlar da Var
Bursa’da vahşet anları kamerada! Husumetlisini sokak ortasında defalarca bıçakladı 00:59
Bursa'da vahşet anları kamerada! Husumetlisini sokak ortasında defalarca bıçakladı
05.01.2025Pazar
Dini değerlere hakaret eden Murat Övüç gözaltına alındı 00:09
Dini değerlere hakaret eden Murat Övüç gözaltına alındı
05.01.2025Pazar
Uşak’ta göçük faciası kamerada: İş makinesi operatörü hayatını kaybetti 02:09
Uşak'ta göçük faciası kamerada: İş makinesi operatörü hayatını kaybetti
05.01.2025Pazar
Kocaeli’de polis memuru evinde ölü bulundu 01:16
Kocaeli'de polis memuru evinde ölü bulundu
05.01.2025Pazar
CANLI YAYIN