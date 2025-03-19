Piyasalarda ’’İmamoğlu’’ dalgalanması!

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne terör bağlantılı kent uzlaşısı ve yolsuzluk operasyonu başlatıldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yanı sıra aralarında siyasetçi, gazeteci, ihaleci ve sanatçılardan da olduğu 100'den fazla isim gözaltına alındı. Operasyonla eş zamanlı olarak Borsa İstanbul, döviz ve altın piyasasında hareketlilik yaşandı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, altın, dolar, euro ve Borsa İstanbul'da yaşanan hareketliliğin ardından açıklama yaptı. Bakan Şimşek, "Piyasaların sağlıklı işleyişi için gereken her şey yapılıyor." ifadelerini kullandı.