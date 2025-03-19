SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Piyasalarda ’’İmamoğlu’’ dalgalanması!
Haberler Güncel Videoları

Piyasalarda ''İmamoğlu'' dalgalanması!

Giriş Tarihi: 19 Mart 2025 20:53 Güncelleme Tarihi: 19 Mart 2025 20:54

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne terör bağlantılı kent uzlaşısı ve yolsuzluk operasyonu başlatıldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yanı sıra aralarında siyasetçi, gazeteci, ihaleci ve sanatçılardan da olduğu 100'den fazla isim gözaltına alındı. Operasyonla eş zamanlı olarak Borsa İstanbul, döviz ve altın piyasasında hareketlilik yaşandı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, altın, dolar, euro ve Borsa İstanbul'da yaşanan hareketliliğin ardından açıklama yaptı. Bakan Şimşek, "Piyasaların sağlıklı işleyişi için gereken her şey yapılıyor." ifadelerini kullandı.

SIRADAKİ VİDEO
İsrail'den Gazze'deki BM merkezine saldırı: 1 ölü, 5 yaralı
19.03.2025Çarşamba
Elazığ’da 8 katlı bir binanın çatısına çıkan kadını ekipler ikna ederek indirdi
19.03.2025Çarşamba
Yangında hayatını kaybeden anne ve 2 çocuğu son yolculuğuna uğurlandı
19.03.2025Çarşamba
Ekrem İmamoğlu'na gözaltı sonrası Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan açıklamalar
19.03.2025Çarşamba
Ordu'da besi yemi yüklü tır devrildi: 1 yaralı
19.03.2025Çarşamba
Bunlar da Var
Ekrem İmamoğlu’nun oğlu Selim İmamoğlu’ndan tehdit: Devran dönecek 00:19
Selim İmamoğlu'ndan tehdit: Devran dönecek
19.03.2025Çarşamba
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltı öncesi son görüntüsü 00:54
Ekrem İmamoğlu'nun gözaltı öncesi son görüntüsü
19.03.2025Çarşamba
Nazilli’de kadın cinayeti! Eski sevgilisini öldürüp intihar etti: 2 ölü! 00:49
Nazilli'de takıntılı eski sevgili dehşeti: 2 ölü!
18.03.2025Salı
Amasya’da kan donduran intikam cinayeti: 17 yaşındaki şüpheli tutuklandı 01:08
Amasya’da kan donduran intikam cinayeti: 17 yaşındaki şüpheli tutuklandı
18.03.2025Salı
CANLI YAYIN