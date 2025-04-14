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Pendik’te korku dolu anlar! Patlama anı kamerada
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Pendik'te korku dolu anlar! Patlama anı kamerada

Giriş Tarihi: 14.04.2025 17:32:45

Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantı yolundaki tünelde seyir halindeki tırın kupa kısmında çıkan yangın paniğe neden oldu. Patlama anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Pendik Tersane Kavşağı TEM Bağlantı Yolu üzerinde bulunan tünelde, seyir halindeki bir tırın kupa kısmında yangın çıktı. Durumu fark eden tır şoförü, aracını yol kenarına çekerek hızla dışarı çıktı. Kısa sürede alevlere teslim olan tırın yangını, çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen 12 araç ve 25 itfaiye personeli tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın sırasında yaşanan patlama, tüneldeki diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Patlamanın etkisiyle kısa süreli panik yaşanırken, tünelde yoğun trafik oluştu. Yangın nedeniyle yaralanan olmazken, tır kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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