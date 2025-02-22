Pençe-Kilit operasyonunda şehit düşen Mustafa Uslu Çorum’da son yolculuğuna uğurlandı

Giriş Tarihi: 22 Şubat 2025 19:07 Güncelleme Tarihi: 22 Şubat 2025 19:07

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Uslu'nun naaşı, Çorum'un Bayat ilçesindeki köyünde son yolculuğuna uğurlandı. Çorum Valisi Ali Çalgan, "Asker oğlum vatana helal olsun" diye bağıran şehit babasını alnından öptü.

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 20 Şubat Perşembe günü bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Uslu şehit düştü. 24 yaşındaki Şehit Mustafa Uslu'nun cenazesi, dün gece saatlerinde askeri uçakla Merzifon Havalimanı'na getirildi. Ailesi ve protokol üyeleri tarafından karşılanan Mustafa Uslu'nun naaşı, daha sonra tören için memleketi Bayat ilçesine bağlı Çukuröz köyüne getirildi. Helallik istenmesinin ardından Şehit Mustafa Uslu için tören düzenlendi. Öğlen namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Şehit Mustafa Uslu'nun cenazesi köy mezarlığında toprağa verildi.