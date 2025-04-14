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Pençe-Kilit operasyonu şehidinin naaşı Erzurum’a getirildi
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Pençe-Kilit operasyonu şehidinin naaşı Erzurum'a getirildi

Giriş Tarihi: 14.04.2025 23:16:56

7 Temmuz 2022’de şehit olan Piyade Uzman Çavuş Nurettin Tokyürek’in naaşı, 3 yıl sonra bulunarak memleketi Erzurum’da askeri törenle karşılandı.

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 7 Temmuz 2022 tarihinde şehit olan ve tüm aramalara rağmen naaşına ulaşılamayan Piyade Uzman Çavuş Nurettin Tokyürek'in naaşı, 3 yıl sonra bulundu. Şehidin naaşı, hava yoluyla Erzurum'a getirildi ve Erzurum Askeri Havaalanı'nda düzenlenen askeri törenle karşılandı. Törene, şehidin ailesi, il protokolü ve askeri erkan katıldı. Törende şehidin yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Şehidin cenazesi, 15 Nisan Salı günü Narmanlı Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından vasiyeti üzerine Palandöken ilçesine bağlı Sığırlı Mahallesi'nde toprağa verilecek

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