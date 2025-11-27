PODCAST CANLI YAYIN
Papa'nın ziyaretinde hangi yollar kapatılacak?

Katolik dünyasının yeni lideri Papa 14. Leo, bugün Türkiye’ye yapacağı resmi ziyaret kapsamında Roma’dan Ankara’ya doğru hareket etti. Yaklaşık altı ay önce göreve seçilen Papa Leo’nun bu yurt dışı ziyareti, Papalık tarihinin de en erken dış seyahatlerinden biri olarak kayda geçti. Papa Leo, Türkiye programı boyunca Ankara, İstanbul ve İznik’te temaslarda bulunacak; dini liderlerle görüşecek ve çeşitli kültürel ziyaretler gerçekleştirecek. Papa Leo’nun uçağının Türkiye hava sahasına giriş yapmasının ardından İstanbul Valiliği, güvenlik önlemleri kapsamında bugün saat 17.00’den itibaren trafiğe kapatılacak yolları ve alternatif güzergâhları duyurdu. Vatandaşların ulaşımda aksama yaşamaması için toplu taşıma kullanmaları önerildi.

