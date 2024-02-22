İYİ Parti ve CHP arasında Akşener'in müstakil kararıyla başlayan, istifalar ve afiş kriziyle devam eden krize yeni bir boyut kazandıracak açıklama CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den geldi. Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın sunduğu programa katılan Özel, Akşener'den Balıkesir için jest beklediğini belirterek, "Daha önce bana dedi ki kimseye borcum yok ama sana borcum var. Ben Ahmet Akın ve Balıkesir böyle bir şey bekliyorum." ifadelerini kullandı. Özel'in bu sözleri İYİ Parti cephesinde büyük tepkiyle karşılandı. İYİ Parti Balıkesir adayı Turhan Çömez, "Bizim kimseye borcumuz yok" derken parti sözcüsü Kürşad Zorlu, "Böyle bir durum mümkün değil" ifadelerini kullandı.