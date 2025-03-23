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Özgür Özel provokasyonu itiraf etti!
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Özgür Özel provokasyonu itiraf etti!

Giriş Tarihi: 23 Mart 2025 00:21 Güncelleme Tarihi: 23 Mart 2025 00:23

Halkı sokağa çağıran Özel, yaşananların ardından sahnelenen provokasyonu itiraf etti. Özel, Saraçhane'deki konuşmasında "Karşınızdaki polise, oradaki grup için söylüyorum, havai fişek atarsanız ben bunu savunamam. O havai fişeğin nasıl bu tarafta fişek atıldığında evlatlarımız Gezi'de kör olduysa, bir babanın evladı ya da minicik bir çocuğun babası bir polis kör olursa, sakat kalırsa biz bunun hesabını o evlada, o babaya veremeyiz. Lütfen barışçıl ve haklı pozisyonumuzu savunalım" ifadelerini kullandı.

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