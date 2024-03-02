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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 02 Mart 2024, 09:28 Güncelleme Tarihi: 02 Mart 2024, 09:28

Özel ve İmamoğlu'ndan bağımsız aday Serdar Türker'e rüşvet teklifi

Cumhuriyet Halk Partisi'nde skandalların ardı arkası kesilmiyor. Kırklareli'nin bağımsız adayı eski CHP'li Serdar Türker bomba iddialarla CHP yönetimine yüklendi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP'li Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Kesimoğlu hakkında açıklamalar yapan Serdar Türker adaylıktan çekilmesi için söz konusu isimlerden kendisine rüşvet teklif ettiğini söyledi. Rüşvetleri kabul etmediğini söyleyen Serdar Türker daha sonra çevresinin tehdit edildiğini savundu. İşte detaylar...

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