Özel halk otobüsü esnafından Saraçhane’de İBB’ye protesto! "Çalışamıyoruz"

İETT'ye bağlı özel halk otobüsü sahipleri ödemelerini alamadıkları gerekçesiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) binası önünde protesto gösterisi düzenledi. Grup adına açıklama yapan avukat Erhan Güneş, "Biz İETT Genel Müdürlüğüyle ilgili çok büyük bir problem yaşıyoruz. İETT Genel Müdürlüğü sahada çalışan arkadaşlarımıza çok kötü mobbing uyguluyor. Araçlarımızda şoförlerimiz çalışamayacak duruma gelmiş. Aracın ön tarafına şoförün gözünün ortasına kamera koymuş. Kulağını kaşısa rapor, su içse rapor, elma yese rapor, bu mobbingin kaldırılmasını talep ediyoruz. İçeride 4 aylık bir ödememiz var. Bu 3 bin 41 aracın ödemesi 5 yıldır her ay içeri gire gire 4,5 milyar lirayı bulmuştur" dedi.