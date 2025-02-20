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Osmaniye’de kaçak silah operasyonu: 8 gözaltı
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Osmaniye’de kaçak silah operasyonu: 8 gözaltı

Giriş Tarihi: 20 Şubat 2025 18:54 Güncelleme Tarihi: 20 Şubat 2025 18:54

Osmaniye’de silah kaçakçılarına ve ruhsatsız silah bulunduranlara yönelik düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince ruhsatsız silah ticareti yapan ve ruhsatsız silah bulunduran şahıslara yönelik çalışma başlatıldı. Bu çerçevede polis ekipleri 11 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 1 yivsiz özel yapım tüfek, 5 şarjör, 239 tabanca fişeği, 3 av tüfeği fişeği, 2 kurusıkı fişek ve 1 kasatura ele geçirildi. Gözaltına alınan 8 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

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