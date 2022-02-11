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Oscarlı oyuncu Morgan Freeman ikinci kez THY'nin reklam yüzü oldu

Oscarlı oyuncu Morgan Freeman ikinci kez THY'nin reklam yüzü oldu
11.02.2022 11:07

OTOMATİK OYNAT

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dünyaca ünlü Oscarlı oyuncu Morgan Freeman, beş yıl aradan sonra Türk Hava Yolları (THY)'nın ikinci kez reklam yüzü oldu. Freeman'ın rol aldığı yeni reklam filmi ilk kez, pazar (13 Şubat) günü Amerikan Futbol Ligi'nin (NFL) şampiyonluk mücadelesi 'Super Bowl'da milyonlarca izleyiciyle buluşacak. 2021 yılı Eylül ayında başlayan reklam filminin çekimlerinin İstanbul ve New York'ta gerçekleştiği bildirildi. Filmde gerçek görüntülerin yanı sıra görsel efektler ve bilgisayar destekli canlandırma sahnelerinin de yer aldığı vurgulandı. Reklam filminde 2017 yılından sonra ikinci kez markanın reklam yüzü olan dünyaca ünlü aktör Morgan Freeman'ın güçlü seslendirmesi ve etkileyici oyunculuğu ile markanın mesajını başarılı bir şekilde ulaştıran reklam filmi, dünyanın en çok ülkesini birbirine bağlayan THY'nin küresel kampanyası kapsamında 136 ülkede izleyiciyle buluşacak.

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