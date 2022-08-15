Haberler Güncel Videoları ODA TV’nin A Haber’i hedef alan kirli algısı böyle çürütüldü!

ODA TV’nin A Haber’i hedef alan kirli algısı böyle çürütüldü!

ODA TV’nin A Haber’i hedef alan kirli algısı böyle çürütüldü!
15.08.2022 23:43

OTOMATİK OYNAT

Güncel 04:42
Başkan Erdoğan: ''Bu kutlu...
Güncel 02:20
Güney Kıbrıs’ta PKK/YPG...
Güncel 03:45
İmamoğlu'ndan akılalmaz...
Güncel 03:12
Tarım Kredi marketlerinde...
Güncel 01:01
CHP’de helalleşme tiyatrosu!...
Güncel 01:08
AK Parti'den CHP'ye sert...
Güncel 02:16
Aliya İzzetbegoviç'in dava...
Güncel 02:34
İSKİ yine boru patlattı! Bu...
Güncel 05:22
Mangır medyası CHP’li ve İYİ...
Güncel 03:58
İstanbullunun parası nasıl...
Güncel 01:35
Meral Akşener’in...
Güncel 09:46
Bakan Mevlüt Çavuşoğlu’ndan...

Haberlerinin istikametini aldığı fon ile doğru orantılı olarak ayarlayan Soner Yalçın'ın karanlık 'ODA'sı, A Haber'i hedef alan çirkin bir algı operasyonuna soyundu. Bugün Ankara'da etkili olan ve 1 kişinin can verdiği şiddetli yağış ve fırtınayı görmezden gelen operasyon mecrası, çizmeyle yayın yapan A Haber muhabirini hedef gösterdi. Muhabirin yayın yaptığı noktaya yakın bir bölgeyi dakikalar sonra su basması ise kirli algıyı boşa çıkardı. Mangır medyasının gündem olduğu son günlerde ODA TV'nin bu girişimi "CHP'li ABB Başkanı Mansur Yavaş mı fonladı?" sorusunu akıllara getirdi.

Güncel Videoları
SON DAKİKA