ODA TV’nin A Haber’i hedef alan kirli algısı böyle çürütüldü!

Haberlerinin istikametini aldığı fon ile doğru orantılı olarak ayarlayan Soner Yalçın'ın karanlık 'ODA'sı, A Haber'i hedef alan çirkin bir algı operasyonuna soyundu. Bugün Ankara'da etkili olan ve 1 kişinin can verdiği şiddetli yağış ve fırtınayı görmezden gelen operasyon mecrası, çizmeyle yayın yapan A Haber muhabirini hedef gösterdi. Muhabirin yayın yaptığı noktaya yakın bir bölgeyi dakikalar sonra su basması ise kirli algıyı boşa çıkardı. Mangır medyasının gündem olduğu son günlerde ODA TV'nin bu girişimi "CHP'li ABB Başkanı Mansur Yavaş mı fonladı?" sorusunu akıllara getirdi.