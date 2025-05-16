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O sözleri tepki çekmişti! Tuncer Bakırhan’dan yeni korucu açıklaması... MSB ne dedi?
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O sözleri tepki çekmişti! Tuncer Bakırhan'dan yeni korucu açıklaması... MSB ne dedi?

Giriş Tarihi: 16.05.2025 13:40:02 Güncelleme Tarihi: 16.05.2025 13:40:23

DEM Partili Tuncer Bakırhan'ın "Güvenlik Korucularına" ilişkin açıklamaları tepki çekti. Milli Savunma Bakanlığından Güvenlik Korucularına ilişkin açıklama geldi. Açıklamada, "Güvenlik Korucularımız, terörle mücadelenin gerçek kahramanlarındandır. Devlet-millet bütünleşmesinin güzel bir örneği olarak daima devletinin yanında yer alan Güvenlik Korucularımızı hedef alan açıklamalar, milletimizin engin feraseti ile birlik ve dayanışma ruhu karşısında beyhude bir çaba olmaktan öteye geçemeyecektir." denildi.

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