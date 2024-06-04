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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 04 Haziran 2024, 04:04 Güncelleme Tarihi: 04 Haziran 2024, 04:04

New York polisi Türk gazeteciye saldırdı! Saldırıya uğrayan gazeteci detayları A Haber'de anlattı

Amerika Birleşik Devletleri'nde Filistin'e destek gösterilerini görüntüleyen Türk gazeteci saldırıya uğradı. Olayın görüntüleri de ortaya çıktı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Filistin'e destek gösterilerini takip eden AA foto muhabiri Fatih Aktaş'ın New York Polisinin (NYPD) sert müdahalesine maruz kalmasına ilişkin, "Basın özgürlüğü, demokrasinin bel kemiğidir. Adaletsizliğe, haksızlığa karşı mücadele veren tüm hakikatperver gazetecilerin yanında olmaya devam edeceğiz" diyerek saldırıya tepkisini gösterdi. Öte yandan AK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, "ABD'nin New York kentinde Filistin'e destek gösterilerini takip eden Anadolu Ajansı foto muhabiri Fatih Aktaş'a yönelik polis şiddetini kınıyoruz" dedi. Saldırıuya uğrayan AA foto muhabiri Fatih Aktaş yaşadıklarını A Haber canlı yayınında anlattı.

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New York polisi Türk gazeteciye saldırdı!
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